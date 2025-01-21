Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kartalkaya Yangınına Milli Yas İlanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartalkaya'da gerçekleşen yangın faciası sebebiyle ülke genelinde 1 günlük milli yas ilan ettiklerini açıkladı.

Yangının Sebepleri ve Etkileri

Yangının kontrol altına alınmasının ardından, Erdoğan, bu üzücü olayın yarattığı kayıplara dikkat çekti ve ulusun birlikteliği adına bu yasın önemine vurgu yaptı. Bir gün sürecek yas ile hayatını kaybedenlere saygı duruşunda bulunulacak.

Bütün Ülke Yasta

Bu karar, Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar arasında derin bir üzüntü yaratırken, yangınla ilgili olarak yapılacak mücadelenin de desteklenmesi çağrısı yapıldı. Yangının söndürülmesi için büyük çaba gösteren ekipler, bu süreçte takdir topladı.

Erdoğan, buradan hareketle, yangınların önlenmesine ilişkin tedbirlerin artırılacağını ve benzer olayların yaşanmaması için gerekli hazırlıkların yapılacağını belirtti.