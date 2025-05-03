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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi Açılışı: 'Bir Mühür Daha Vuruyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi açılışında Kıbrıs Türk halkına yeni bir eser kazandırmanın gururunu yaşadı.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 16:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi Açılışı: 'Bir Mühür Daha Vuruyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi'nin Açılışını Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Yerleşkesi'nin açılışını yaparak, "Bugün bu topraklara bir mühür daha vuruyoruz. Kıbrıs Türk halkına muhteşem bir eser daha kazandırıyoruz" dedi. Tören esnasında duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, bu anlamlı etkinliğin yalnızca bir açılış değil, aynı zamanda irade, azim ve hürriyet sevdasının ilanı olduğunu belirtti.

Cumhuriyet Yerleşkesi Projesinin Önemi

2022 yılında inşasına başlanan Cumhuriyet Yerleşkesi, 639 bin 475 metrekarelik bir alanda Cumhurbaşkanlığı binası, Cumhuriyet Meclisi, yüksek mahkeme ve millet bahçesi gibi önemli yapıların yanı sıra Kıbrıs Türk halkının gurur kaynaklarından biri olmayı hedefliyor.

Erdoğan, açılışta "İlk etapta Cumhurbaşkanlığı binası ve Cumhuriyet Meclisi'nin açılışını gerçekleştirdik. Milliyet bahçesi, millet camisi ve yüksek mahkeme binaları da ilerleyen zamanda hizmete girecek" ifadelerini kullandı.

Yerleşkenin Sembolik Anlamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerleşkenin Kıbrıs Türk halkının kararlılığının bir sembolü olduğunu vurguladı. "Burası, haksızlık ve hukuksuzluklar karşısında bir devletin var olma iradesinin tezahürü" diye ekledi. Türkiye'nin KKTC ile olan kader ortaklığının da bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Erdoğan, gelecekte yeni başarılar ve eserler inşa edeceklerini belirterek, "Kardeşliğimizi bozmaya çalışanlar başarılı olamayacaktır" dedi. Ayrıca, Türkiye'nin Türk dünyasıyla ilişkilerin güçlendirilmesi ve Kıbrıs Türk halkına destek verme konusundaki kararlılığını yineledi.

Törende Erdoğan, emeği geçenlere teşekkür ederek, yapımda görev alan her bir çalışana şükranlarını sundu.

Protokol ve Karşılama

Erdoğan, Ercan Havalimanı'nda KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir görüşme yaptı. Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'ne gelişinde Tatar tarafından karşılanan Erdoğan, mevkidaşıyla birlikte resmi tören alanını selamladı. Törene, Bakanlar ve siyasi protokol de yoğun katılım sağladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'ne gelişinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'ne gelişinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılandı.

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