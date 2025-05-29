Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet Bahçeleri Açılışında Önemli Mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a 4 Yeni Millet Bahçesi Kazandırıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Bahçeleri Açılış Töreni'nde, İstanbul'u daha yeşil bir geleceğe taşımak amacıyla 4 yeni millet bahçesini açıkladı. Beykoz, Arnavutköy, Kağıthane ve Sultangazi Cebeci millet bahçeleri, İstanbul için hayırlı olsun dilekleriyle tanıtıldı.

Gençlere Özel Mesajlar

Erdoğan, konuşmasında gençlere hitap ederken, “Gözlerinin pırıltısında güven ve huzur bulduğum sevgili gençlerimizi sevgiyle selamlıyorum. Fethe sahip çıktığınız için, fetih ruhunu yaşattığınız için her birinizi tebrik ediyorum.” dedi.

Uluslararası Dayanışma Vurgusu

Erdoğan, Karabağ'da Azerbaycan'ın 28 Mayıs Müstakillik Günü'nü kutladıkları döneme de değinerek, “Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile dayanışmamızı tüm dünyaya bir kez daha gösterdik.” ifadelerini kullandı.

İstanbul'un Yenilenen Yüzü

Her İstanbul ziyaretinde kalbinde bir sevinç hissettiğini belirten Erdoğan, “Bu şehre adım attığımızda kalbimizi bir ferahlık kaplıyor. Genç kardeşlerimle buluşmamız bana taze bir enerji veriyor.” dedi.

Tüm Emekçilere Teşekkür

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve projeye katkı sağlayan tüm personele teşekkür eden Erdoğan, “Yüklenici firmalar ve işçilerin tümüne şükranlarımı iletiyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz Millet Bahçesi'nde, "İstanbul'un Fethi'nin 572. Yıl Dönümünde Millet Bahçeleri Açılış Töreni"ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz Millet Bahçesi'nde, "İstanbul'un Fethi'nin 572. Yıl Dönümünde Millet Bahçeleri Açılış Töreni"ne katıldı.