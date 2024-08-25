Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Orman Yangınları ve Yatırım Müjdeleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yangınlarla İlgili Uyarılarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye genelindeki sıcak hava dalgası süresince vatandaşları orman yangınları konusunda dikkatli olmaya çağırdı. Erdoğan, “Sıcakların etkisini sürdüreceği 15 Eylül'e kadar dikkatli olmaya devam edelim. Yüzde 90'ı insan kaynaklı orman yangınları konusunda hassasiyet gösterelim,” diyerek uyarıda bulundu.

Yangınlarla Mücadelede Devletin Rolü

Ahlat'ta düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Erdoğan, orman yangınlarının önemi ve devletin bu konudaki hassasiyeti hakkında da bilgi verdi. “Devletimiz her yangın çıktığında sadece alevlerle değil, muhalefetin körüklediği fitne ateşiyle de mücadele etmektedir,” diyen Cumhurbaşkanı, yangınlara yönelik eleştirilerin haksız olduğunu ifade etti.

Yerel Yönetimlerin Sorumluluğu

Erdoğan, yerel yönetimlerin orman yangınlarıyla ilgili sorumluluklarını yerine getirmediğini vurgulayarak, “Muhalefet belediyeleri, iş yapmak yerine yangın gibi bir meselede dahi siyaset yapma peşinde koşmaktadır,” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Dayanışma

Orman yangınlarına karşı gelen destekleri de vurgulayan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'e teşekkür etti. “İlham kardeşim, sadece aramakla kalmadı, aynı zamanda yangın söndürme uçağı gönderdi,” dedi.

Yeni Projeler ve Yatırımlar

Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki projeler hakkında bilgiler vererek, “40 yeni organize sanayi bölgemizin yapımı sürüyor,” açıklamasında bulundu. Ayrıca son 22 yılda yapılan yatırımlarla bölgelerdeki ulaşım, eğitim ve sağlık hizmetlerinin önemli ölçüde artırıldığını belirtti.

Doğa ve Evlerimizi Koruyalım

Son olarak hükümet, vatandaşları orman yangınlarına yol açan davranışlardan kaçınmaları için uyardı. “Yangına yol açacak anız yakma, piknik ateşi, sigara izmariti atma gibi hususlardan lütfen kaçınalım,” diyerek çevre duyarlılığına dikkat çekti.