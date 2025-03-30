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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özbekistan Lideri Mirziyoyev'e Telefon Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile olan görüşmesinde stratejik ortaklığı vurguladı.

Yayın Tarihi: 30.03.2025 19:24
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 19:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özbekistan Lideri Mirziyoyev'e Telefon Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklama ile kamuoyuna duyuruldu.

İkili İlişkiler ve İşbirliği

Görüşme çerçevesinde, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin kapsamlı stratejik ortaklığının her geçen gün güçlendiğini belirterek, işbirliğinin gelecekte daha da artarak devam edeceğini ifade etti.

Bayram Tebriği

Erdoğan, görüşme sırasında Mirziyoyev'in Ramazan Bayramını da kutlayarak, iki ülke arasındaki dostluğun ve işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

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