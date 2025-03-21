Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e Sert Mesaj: 'Sorumlu Davranmalı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefet lideri Özgür Özel'e önemli bir çağrıda bulundu. Erdoğan, Özel'in siyasi tavırlarını eleştirerek, "Özel, belediyeleri talan eden yağmacıların kuyruğuna takılmak yerine, çevresindeki akıl ve vicdan sahiplerinin sesine kulak vermelidir" dedi.

Erdoğan, sorumluluk sahibi bir liderlik anlayışı ile hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Bu bağlamda, Özel'in toplumsal duyarlılığını artırması ve halkın nabzını tutması gerektiğine dikkat çekti.

Erdoğan’ın ifadesi ile, siyasi figürlerin duygularından ziyade aklı ön planda tutması gereken bir dönemde bulunulduğu anlaşılıyor. Bu durum, siyasi arenada daha sağduyulu ve bilinçli kararların alınmasını zorunlu kılıyor.