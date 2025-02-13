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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan'a Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadelede Pakistan'a destek vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 12:34
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 12:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan'a Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörle Mücadelede Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörizme karşı verilen mücadelede Pakistan'a olan desteklerini bir kez daha dile getirdi. Erdoğan, yaptığı açıklamada, terörün her türlüsüyle mücadele etme konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

Pakistan ile İşbirliği

Erdoğan, terörle mücadelenin uluslararası bir sorun olduğunu belirterek, "Pakistan'ın bu konudaki çabalarını önemsiyoruz. Terörizme karşı birlikte hareket etme iradelerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Stratejik İşbirliği

Bu bağlamda Türkiye'nin Pakistan ile stratejik işbirliği ve dayanışmayı artırma yönündeki adımlarının da devam edeceğini ifade eden Erdoğan, terörle mücadelede her türlü desteği sunacaklarını belirtti.

Erdoğan'ın açıklamaları, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak tehditlere karşı birlikte hareket etme kararlılığının bir göstergesi olarak dikkat çekti.

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