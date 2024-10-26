Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Ailelerine Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Sözleşmeli Er Kander Babür'ün ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Şehit Kander Babür'ün Durumu

Edinilen bilgilere göre, Kander Babür, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kaplan Operasyonu sırasında görevde iken rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Ne yazık ki burada yaşamını yitirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu zor günlerinde şehidin ailesinin yanında olduklarını belirterek, acılarını paylaştığını ifade etti.