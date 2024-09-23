Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Polis Memuru İçin Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ümraniye'deki bir silahlı saldırıda şehit düşen polis memuru Şeyda Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı.

Şehit Polis Memurunun Ailesine Destek

Alınan bilgilere göre, firar etmeye çalışan bir şahsın silahlı saldırısı sonucu yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden Şeyda Yılmaz'ın ailesine Erdoğan tarafından bir taziye mesajı iletildi.

Bu mesajda, şehit polis memurunun aziz hatırasının her zaman yaşatılacağına vurgu yapılarak, aileye başsağlığı dilekleri de iletildi.