Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklama: Muhalefet Muvazene Yitirmiş Durumda

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin mevcut durumunu eleştirerek dikkat çekici ifadelerde bulundu. Erdoğan, muhalefetin AK Parti'nin kaybetmesi ve Cumhur İttifakı'nın yıpranması için her şeye razı olduğunu vurguladı.

Mücadele Devam Edecek

Erdoğan, ''(Muhalefet) AK Parti kaybetsin, AK Parti ve Cumhur İttifakı yıpransın, gerekirse Türkiye batsın diyecek kadar muvazeneyi yitirmiş vaziyetteler'' şeklinde konuşarak, muhalefetin Türkiye'nin geleceği açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti. Bu açıklamalar, siyasi atmosferin gergin olduğu şu günlerde önemli bir gündem maddesi oluşturdu.