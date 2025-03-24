Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklamalar: 'Vandalların Sorumlusu Ana Muhalefet!'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı konuşmada ana muhalefeti sert bir dille eleştirdi, güvenlik güçlerine destek verdi.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 19:24
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 19:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklamalar: 'Vandalların Sorumlusu Ana Muhalefet!'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenerek son günlerde yaşanan olaylara değindi. Erdoğan, "Vandalların saldırılarında yaralanan polislerimizin, camı çerçevesi kırılan esnafımızın, zarar verilen milyarlarca liralık kamu malının tek sorumlusu sokak çağrısı yapan ana muhalefet partisi lideri ve şürekasıdır." diyerek ana muhalefeti suçladı.

Polisin Çocuklara Pamuk Şekeri Dağıtması Eleştirildi

Konuşmasında, bir polisin kendi cebinden karşılayarak bir engelli vatandaşın pamuk şekerini çocuklara dağıtmasını eleştirilmesine değinen Erdoğan, "Emniyet güçlerimize baltayla, havai fişekle, yanıcı asitle, molotofla, taşla, sopayla saldıran sokak teröristlerine kucak açanlar, polisimizin çocuklara pamuk şeker ikram etmesini dillerine doluyorlar." ifadelerini kullandı.

Çelişkiler ve Provokasyonlar

Erdoğan, ana muhalefetin çelişkili tavırlarını vurgulayarak, "Polise taş atılması ile bir sorunları yok ama polisimizin çocuklara pamuk şekeri dağıtması bunları rahatsız ediyor." dedi. Cumhurbaşkanı, bu tutarsızlığın millet tarafından not alındığını belirtti. Ayrıca, Nevruz Bayramı'nın sevgi ve kardeşlik bağlarını güçlendirmesi temennisinde bulundu.

CHP'ye Yüklenmeye Devam

İstanbul merkezli bir yolsuzluk operasyonunu takiben meydana gelen olayları değerlendiren Erdoğan, "Milletçe ibretle takip ettik. 5 günde 123 güvenlik görevlisi yaralandı." dedi. Bu olayların sorumluluğunu ana muhalefet partisine yükledi ve Türkiye'deki ana muhalefetin kapasitesini sorguladı. Erdoğan, CHP'nin demokrasi anlayışının yetersiz olduğunu ve bu durumu eleştirdi.

Provokasyonlar ve Tarihi Ödev

Erdoğan, provokasyonların sona ermesi gerektiğini belirterek, "Provokasyonlarla vatandaşlarımızın huzurunu bozmaktan vazgeçin!" diye uyardı. Ayrıca, Türkiye'nin kaybedecek zamanı olmadığını ve kendi işlerine odaklandıklarını ifade etti.

Son olarak, Erdoğan, “Biz sadece işimize bakıyoruz, milletimize hizmete odaklanıyoruz. Güçlü bir Türkiye inşa etmeye devam edeceğiz.” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

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