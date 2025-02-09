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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Siyonist Lobiyi Eleştiren Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya ziyareti öncesinde basın toplantısında Gazze konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 23:56
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 23:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Siyonist Lobiyi Eleştiren Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya'ya Ziyareti Öncesinde Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'ya gerçekleştireceği ziyaret öncesinde düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken ifadeler kullandı. Erdoğan, yeni Amerikan yönetiminin Siyonist lobinin baskısıyla Gazze ile ilgili gündeme getirdiği önerilere yönelik sert bir eleştiri yaparak, "Bu önerilerin bizim açımızdan dikkate ve konuşulmaya değer hiçbir yanı yoktur. Bunlar tamamen abesle iştigaldir." dedi.

Malezya ve Diğer Ziyaretler

Erdoğan, toplantıda Malezya'nın stratejik önemini vurguladı ve "2002 yılından bu yana kapsamlı stratejik ortak olan Malezya, ziyaret edeceğim ilk ülke olacak." şeklinde konuştu. Ziyaretinin ardından Endonezya'ya geçeceğini belirten Erdoğan, bu ülkeyle ikili ilişkilerini güçlendirme hedefleri olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı, "Endonezya ile 2022 yılında tesis edilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısına başkanlık edeceğiz." diyerek, ASEAN ile güçlendirmek istedikleri ilişkilerin önemine dikkat çekti.

Pakistan ile İkili İlişkiler

Erdoğan, Pakistan’ı ziyaretinin amacını açıklayarak, "Bu ziyaretimizle dostluğumuzu, kardeşliğimizi ve aramızdaki münasebetleri inşallah bir adım daha öteye götüreceğiz." diye konuştu. Türkiye'nin Pakistan halkı ile olan bağlarını güçlendirmek için birçok anlaşma imzalayacaklarını duyurdu.

Bölgesel ve Küresel Sorunlar

Resmi temaların yanı sıra iş forumlarına katılacaklarını hatırlatan Erdoğan, "Asya'nın yeniden inşası amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretin, kardeşlik temeli üzerine bina ettiğimiz ilişkilere ivme kazandırmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Gazze'deki Durum

Gazze konusundaki gelişmelere değinen Erdoğan, "Hamas'ın verdiği söze sadık kaldığını memnuniyetle müşade ediyoruz. Gazze'ye yardımlar hamdolsun ulaşmaya başladı." şeklinde konuştu. Ancak, "İsrail yönetiminin kafasında ateşkesi kalıcı kılmaktan çok daha sinsi planlar var." diyerek endişelerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı, siyonist lobinin baskısıyla yeni Amerikan yönetiminin Gazze konusunda getirdiği önerileri kesin bir dille eleştirerek, "Gazzelilerin vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez." ifadesini kullandı.

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