DOLAR
34,69 -0,23%
EURO
36,63 -0,01%
ALTIN
2.967,56 -1,13%
BITCOIN
3.365.244,18 -2,28%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Siyonist Provokasyonlara Cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siyonist provokasyonlara karşı net bir duruş sergileyerek, "Sonuç alamayacaksınız" ifadesini kullandı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 15:35
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Siyonist Provokasyonlara Cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son zamanlarda artan provokasyonlara karşı güçlü bir yanıt verdi. Erdoğan, yaptığı açıklamada, Siyonistlerin çeşitli yollarla Türkiye'yi provoke etmeye çalıştığını belirterek, "Siyonistlerin gözü, ağzı, dili olmak suretiyle burayı provoke etmeye ne kadar çalışırsanız çalışın netice alamazsınız" ifadelerini kullandı.

Provokasyonlara Karşı Duruş

Erdoğan'ın bu sözleri, ulusal ve uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin bağımsız ve güçlü duruşunun her türlü provokasyona karşı dimdik ayakta olduğunu vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025 İçin İlk Toplantısını Yapıyor
2
İHH, Bangsamoro'da Hatice Cemil Atay Eğitim Merkezi'ni açtı
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Holokost Açıklaması: "İnsanlık Faciasının Sonu Çıkmaz Sokaktır"
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Siyonist Provokasyonlara Cevap
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyonistlerin Tavırlarını Bildiğini Vurguladı
6
Japonya Başbakanı İşiba: Gazze'ye Atılan Bombalar 'Yürek Parçalayıcı'
7
Türk Akademisi Kazak Yazarların Eserlerini Tanıttı

Emeklilikte son şans açıklandı! Borçlanmalarda asgari ödeme dönemine girildi

2025’te evi olana kabusu yaşatacak gelişme! Ev alıp satmak bile hayal olacak

O bankadan kısa süreli taşıt kredisi teklifi! 30 ay için faizler düştü de düştü

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı