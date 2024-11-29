Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Siyonist Provokasyonlara Cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son zamanlarda artan provokasyonlara karşı güçlü bir yanıt verdi. Erdoğan, yaptığı açıklamada, Siyonistlerin çeşitli yollarla Türkiye'yi provoke etmeye çalıştığını belirterek, "Siyonistlerin gözü, ağzı, dili olmak suretiyle burayı provoke etmeye ne kadar çalışırsanız çalışın netice alamazsınız" ifadelerini kullandı.

Provokasyonlara Karşı Duruş

Erdoğan'ın bu sözleri, ulusal ve uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin bağımsız ve güçlü duruşunun her türlü provokasyona karşı dimdik ayakta olduğunu vurguladı.

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