Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Starmer'e İlişkileri Geliştirme Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere İşçi Partisi lideri Keir Starmer'i kabul etti. Görüşmede Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ticaret hacminin artırılması konuları ele alındı.

İlişkileri Geliştirme Vurgusu

Erdoğan, iki ülke arasında mevcut iş birliğini daha da ileriye götürme yönünde gayretlerin süreceğini ifade etti. Ayrıca, iki ülkenin karşılıklı yararları doğrultusunda yeni adımlar atmaya hazır olduklarını belirtti.

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