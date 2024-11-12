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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Starmer'e İlişkileri Geliştirme Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer'le yaptığı görüşmede Türkiye-İngiltere ilişkilerini güçlendirmeye kararlı olduklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 13:20
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 13:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Starmer'e İlişkileri Geliştirme Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere İşçi Partisi lideri Keir Starmer'i kabul etti. Görüşmede Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ticaret hacminin artırılması konuları ele alındı.

İlişkileri Geliştirme Vurgusu

Erdoğan, iki ülke arasında mevcut iş birliğini daha da ileriye götürme yönünde gayretlerin süreceğini ifade etti. Ayrıca, iki ülkenin karşılıklı yararları doğrultusunda yeni adımlar atmaya hazır olduklarını belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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