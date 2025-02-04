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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Açıklaması: Somut Adımlar Atıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye halkının yanında olduklarını belirtti ve Halep Başkonsolosluğu'nun açılışıyla desteklerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 20:50
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 20:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Açıklaması: Somut Adımlar Atıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'ye Destek Devam Ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye halkının yanında olmaya devam ettiklerini vurguladı. "İlk günden bu yana tereddüt etmeden Suriye halkının yanında olduğumuzu somut adımlarla ortaya koyduk" açıklamasında bulunan Erdoğan, Şam Büyükelçiliğinin ardından Halep Başkonsolosluğu’nun da faaliyete geçtiğini duyurdu.

Somut Adımlar ve Diplomatik İlişkiler

Erdoğan’ın açıklamaları, Türkiye'nin Suriye'deki diplomatik varlığını güçlendirme çabalarının bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Halep Başkonsolosluğu’nun açılması, Suriye halkına yönelik desteğin arttığına işaret ediyor.

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