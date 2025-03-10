Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Açıklaması: 'Suskun Olanlar Hadsizlik Edemez'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki çocuk ölümlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "(Suriye'de) Varil bombalarıyla, kimyasal silahlarla masum çocuklar öldürülürken 14 yıl boyunca susanlar bugün çıkıp bize hadsizlik edemez" ifadelerini kullandı. Bu çıkış, uluslararası toplumun sessizliğine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirildi.

Uluslararası Toplumun Suskunluğu

Erdoğan'ın bu sert açıklamaları, Suriye'deki insani krizle ilgili uzun yıllardır süregelen eleştirilerin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Savaşın yarattığı mağduriyette yaşanan çocuk ölümleri, dünya genelinde halkın tepkisini çekerken, Erdoğan, bu sorunlara karşı daha fazla duyarlılık gösterilmesi gerektiğini vurguladı.