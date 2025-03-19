Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tarım Sektörüne Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Sektörüne Destek Mesajı Verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin tarım sektörüne ilişkin önemli açıklamalarda bulunarak, "'Tarım bitti' iftirası atılan Türkiye bugün, tarımsal hasılada Avrupa'da lider, dünyada ise 8'inci sıradadır." dedi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen iftar programında çiftçilerle bir araya geldi.

İftar Programında Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı Mesajı

Erdoğan, katılımcılara gelecek hafta kutlanacak Kadir Gecesi ve 30 Mart'ta idrak edilecek Ramazan Bayramı'nı kutladı. Mübarek ayda edilen duaların, tüm Müslümanların birliğine ve zulümden kurtuluşuna vesile olmasını dileyen Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve ekibine teşekkür etti.

Çiftçilerin Fedakarlığına Vurgu

Vatan topraklarının her karışında emeği geçen tüm çiftçilere selam gönderen Erdoğan, "Ülkemizin kalkınmasındaki ana aktörlerden olan sizlerden Allah razı olsun diyorum. Çiftçi kardeşlerimize sadece tarıma katkılarından değil, demokrasiye verdikleri destek için de minnettarız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Tarımsal Başarısı

Erdoğan, göreve geldikleri günden bu yana tüm vatandaşların refahı için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Önümüze çıkan engellere takılmadan, Türkiye'nin iyiliğini istemeyen alçakların sabotajlarına prim vermeden 85 milyonun huzuru için gayret gösteriyoruz." dedi.

Tarım Desteği ve Üretim Rakamları

Son 22 yılda 2 trilyon 70 milyar lira tarım desteği verdiklerini vurgulayan Erdoğan, Türkiye'de 206 çeşit tarım mahsulü üretildiğini açıkladı. Sebze ve meyve üretiminde dünya sıralamasında 4. olduklarını belirten Erdoğan, "Tarım ve ormancılık sektöründeki tüm başarılarla birlikte, tarımsal hasılayı 25 milyar dolardan 74 milyar dolara çıkardık." dedi.

İhracattaki Artış

2002'de 3,8 milyar dolar olan tarım ihracatının, 2022'de 32,6 milyar dolara ulaştığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin tarımda elde ettiği başarıların, ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını ifade etti.