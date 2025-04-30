Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörle Mücadele Vurgusu ve İtalya Ziyareti Sonrası Açıklamalar

Erdoğan: Terör Örgütü Çıkmaz Yola Girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Terör örgütlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Artık terör örgütü çıkmaz yola girdiğini anlamalı ve kendilerine yapılan çağrının gereğini yerine getirmelidir. Bu süreçteki en büyük motivasyonumuz evlatlarımıza terörsüz bir Türkiye, terörsüz bir ülke bırakmak," ifadelerini kullandı.

Türkiye-İtalya Zirvesi

İtalya- Türkiye Dördüncü Hükümetler Arası Zirve Toplantısı'nı değerlendiren Erdoğan, İtalya Başbakanı Georgia Meloni ile gerçekleştirdikleri zirve hakkında bilgi verdi. Erdoğan, "İş Forum'un kapanışını birlikte gerçekleştirdik. Foruma her iki ülkeden çok sayıda iş insanı katıldı. İtalyan şirketleriyle 10'dan fazla mutabakat ve anlaşma imzaladık," dedi.

Türkiye-İtalya Ticaret Hedefi

Türkiye ile İtalya arasındaki ticaret hacmini 30 milyar dolardan 40 milyar dolara çıkarma hedefinin belirlenmiş olduğunu belirten Erdoğan, kısa zamanda bu hedefe ulaşacaklarına inandığını ifade etti.

İtalya'nın Türkiye ile İlişkileri

Erdoğan, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile yaptığı görüşmelerde ikili münasebetlerin derinleştirilmesi hususunda önemli adımlar attıklarını belirtti. Ayrıca, Avrupa Birliği üyelik süreci için İtalya'nın desteğini beklediklerinin altını çizdi.

Ukrayna ve Orta Doğu Gelişmeleri

Görüşmelerde Ukrayna'nın yanı sıra Orta Doğu'daki barış süreçleri de ele alındı. Erdoğan, Gazze'deki insani durum ve Filistin devletinin tanınması için İtalya'dan daha somut destek beklediklerini vurguladı.

Afrika ile İşbirliği Fırsatları

Bir gazetecinin sorusu üzerine, Erdoğan, İtalya'nın Afrika'ya yönelik ortak adımlar atma konusunda teklifte bulunduğunu, Türkiye'nin ise 'kazan-kazan' esaslı bir ilişki kurduğunu ifade etti. Ayrıca, İtalya ile karşılıklı ticaret hacmini artırma vurgusu yaptı.

Savunma Sanayi İşbirliği

Erdoğan, Türkiye ile İtalya arasında savunma sanayii alanında da önemli işbirliği olanakları bulunduğunu aktardı. Geliştirdikleri yerli savunma sanayi projelerinin, iki ülkenin de askeri kapasitesine önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirtti.

Terörle Mücadele ve Gelecek Vizyonu

Terörle mücadelenin önemine değinen Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin birliğini koruma hedefiyle çalışmalar yürüttüklerini söyledi. "Terörsüz Türkiye, bir al-ver süreci değildir; bu bir kardeşlik iklimidir," dedi.

Erdoğan, yaptığı açıklamalar ardından Türkiye'nin geleceğine dair umut verici mesajlar verdi ve bu süreçte vatandaşların huzurunu sağlamaya yönelik adımların devam edeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya ziyareti dönüşü uçakta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.