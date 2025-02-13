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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ticaret Hacmi Açıklaması: 5 Milyar Dolar Hedefi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için işbirliklerinin artması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 12:29
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 12:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ticaret Hacmi Açıklaması: 5 Milyar Dolar Hedefi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şahbaz Şerif ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından önemli ifadelerde bulundu. Erdoğan, "Sayın Başbakan'la ticaret hacmimizi 5 milyar dolar hedefine ulaştırmak üzere çalışmalarımızı artırmada hemfikiriz," dedi.

İşbirliğinin Önemi

Erdoğan, iki taraf arasında işbirliğinin güçlendirilmesinin ekonomik büyüme açısından belirleyici olacağını ifade etti. Bu hedefin gerçekleştirilmesi için atılacak adımların büyük önem taşıdığını vurguladı.

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