Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a destek: "Demokrasiye yapılan saldırıyı kınıyoruz"

Erdoğan, suikast girişimini demokrasiye yapılmış bir saldırı olarak nitelendirdi. Trump'ın menfur saldırı sonrası sergilediği cesur duruşun takdire şayan olduğunu belirten Erdoğan, Trump'ın programlarına ara vermeden devam etmesinin demokrasiye güç verdiğini ve bunun Amerikan halkının ferasetine olan güvenin bir göstergesi olarak görülmesi gerektiğini ifade etti.

Suikast girişimi sonrası Trump'ın kutuplaşma ve gerginliği azaltmak amacıyla verdiği birlik mesajlarına da değinen Erdoğan, Trump'ın bu mesajlarla güçlü bir liderlik sergilediğini vurguladı. Erdoğan, Trump'ı Cumhuriyetçi Parti tarafından resmen ABD Başkan Adayı olarak gösterilmesi nedeniyle tebrik etti.