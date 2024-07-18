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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a destek: "Demokrasiye yapılan saldırıyı kınıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı ve başkan adayı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, Trump'a yönelik suikast girişimi ve sonrasında yaşanan olayları ele aldı. Erdoğan, suikast girişimini demokrasiye yapılmış bir saldırı olarak nitelendirerek Trump'a destek mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 18.07.2024 19:21
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 19:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a destek: "Demokrasiye yapılan saldırıyı kınıyoruz"

Erdoğan, suikast girişimini demokrasiye yapılmış bir saldırı olarak nitelendirdi. Trump'ın menfur saldırı sonrası sergilediği cesur duruşun takdire şayan olduğunu belirten Erdoğan, Trump'ın programlarına ara vermeden devam etmesinin demokrasiye güç verdiğini ve bunun Amerikan halkının ferasetine olan güvenin bir göstergesi olarak görülmesi gerektiğini ifade etti.

Suikast girişimi sonrası Trump'ın kutuplaşma ve gerginliği azaltmak amacıyla verdiği birlik mesajlarına da değinen Erdoğan, Trump'ın bu mesajlarla güçlü bir liderlik sergilediğini vurguladı. Erdoğan, Trump'ı Cumhuriyetçi Parti tarafından resmen ABD Başkan Adayı olarak gösterilmesi nedeniyle tebrik etti.

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