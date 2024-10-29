Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ'a Yönelik Saldırıya Tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Kararlılık Vurgusu

Erdoğan, bu hain saldırıların Türkiye'nin terörle mücadelesindeki azim ve kararlılığı asla kıramayacağını belirtti. "Bu tür hain saldırılar, azmimizi geriletemez ve bizi yolumuzdan geri çeviremez" ifadesini kullandı. Ulusal Güvenlik Mesajı

Cumhurbaşkanı, ülkenin savunma sanayisine yönelik saldırıların, Türkiye'nin güvenliğini sağlamada kararlılıkla yol almaya devam edeceğinin altını çizdi.