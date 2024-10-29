Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ'a Yönelik Saldırıya Tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Kararlılık Vurgusu
Erdoğan, bu hain saldırıların Türkiye'nin terörle mücadelesindeki azim ve kararlılığı asla kıramayacağını belirtti. "Bu tür hain saldırılar, azmimizi geriletemez ve bizi yolumuzdan geri çeviremez" ifadesini kullandı. Ulusal Güvenlik Mesajı
Cumhurbaşkanı, ülkenin savunma sanayisine yönelik saldırıların, Türkiye'nin güvenliğini sağlamada kararlılıkla yol almaya devam edeceğinin altını çizdi.