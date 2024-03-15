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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Van mitinginde konuştu: "Milletimiz bu oyunların hesabını sandıkta soracak"

Van'da düzenlenen mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP binasındaki para sayma görüntülerine sert tepki gösterdi. Erdoğan, "İşin içine deste deste paraların da girmesiyle bu oyun iyice kirlendi. Bağırarak çağırarak, yalan söyleyerek kimse kendisini bu kirden arındıramaz. Milletimiz bu sinsi oyunların hesabını 31 Mart’ta sandıkta soracak." dedi

Yayın Tarihi: 15.03.2024 15:49
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 15:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Van mitinginde konuştu: "Milletimiz bu oyunların hesabını sandıkta soracak"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Van mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Öncelikle dün Hakkari'den dönerken trafik kazasında vefat eden AK Parti Van İl Yönetim Kurulu üyesi Bilal Eryiğit'e Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, Vanlılara teşekkür etti.

CHP'ye Tepki: "Milletimiz Bu Sinsi Oyunların Hesabını Soracak"

Erdoğan, CHP binasındaki para sayma görüntülerine tepki gösterdi ve "İşin içine deste deste paraların da girmesiyle bu oyun iyice kirlendi." dedi. Bağırarak, çağırarak, yalanlarla dolu bir kampanya yürütenlerin bu kirden arınmasının mümkün olmadığını belirten Erdoğan, milletin 31 Mart'ta sandıkta hesap soracağını vurguladı.

Emperyalist Oyunlar ve Milli İrade

Erdoğan, konuşmasında emperyalistlerin Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak için yaptığı oyunlara da değindi. Ülkenin ve milletin güvenliği ve refahı için çalışanların sadece kendileri olduğunu belirten Erdoğan, milletin iradesini hiç kimsenin satın alamayacağını vurguladı.

Yatırımlar ve Van'ın Geleceği

Mitingde Van'a yapılan yatırımlara da değinen Erdoğan, son 21 yılda Van'a yapılan kamu yatırımlarının önemine dikkat çekti. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan altyapıya kadar birçok alanda yapılan yatırımların Vanlıların yaşam kalitesini artırdığını belirtti.

Seçime Az Kala Çalışmalar Hızla Devam Ediyor

31 Mart'a sayılı günler kala seçim çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Erdoğan, milletin desteğiyle kazanacaklarına inancını dile getirdi. Her şehrin ve her insanın hizmetlerden pay aldığını söyleyen Erdoğan, milletin desteğiyle Türkiye'nin daha da ileriye gideceğini ifade etti.

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