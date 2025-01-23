Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yargı Reformu Stratejisi Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yargı Reformu Stratejisi Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

“Uzlaştırıcı, birleştirici, özgürlükçü, toplumun tüm kesimlerini kuşatan yeni ve sivil bir anayasa çalışmalarımıza hız vereceğiz.” diyerek, Türkiye’nin hukuk sistemini güçlendirecek adımların atılacağını belirtti.

Yargı Reformu Stratejisi Tarihçesi

Erdoğan, 2009 yılında tamamlanan ilk Yargı Reformu Stratejisi belgesinden bahsederek, 2015 ve 2019 yıllarında hazırlanan belgelerin, yargı alanındaki reform çabalarına ivme kazandırdığını ifade etti.

Bugün, 2025-2029 dönemini kapsayan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi ile millete tanıtıldıklarını vurguladı.

Yeni Strateji Hedefleri

Yeni Yargı Reformu Stratejisi ile adaletin etkinliğini artırmayı ve yargı mekanizmalarının ihtiyaçlarına yönelik yeni politikalar geliştirmeyi amaçladıklarını dile getiren Erdoğan, 45 hedef ve 264 faaliyet içeren belgede yargı bağımsızlığını güçlendirme vurgusunu yaptı.

“Hukuki güvenliği artırmak, yargılamaların zamanında tamamlanmasını sağlamak ve onarıcı adaleti yaygınlaştırmak önceliklerimiz arasında.” dedi.

Adalet Sistemi İçin Yenilikler

Erdoğan, mağdur odaklı politikalar uygulamaya alacaklarını ve uyuşmazlıkların mahkemeye taşınmadan çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.

“Yeni İnsan Hakları Eylem Planı ile hak ve özgürlüklerin daha etkin korunmasını sağlayacağız.” ifadesini kullandı.

Uzmanlaşma ve Dijital Dönüşüm

Önümüzdeki dönemde yargıda ihtisas mahkemeleri kurulacağını ve hakimlerin uzmanlık alanlarına göre sınıflandırılacağını belirten Erdoğan, dijital dönüşüm için yapay zeka uygulamalarının hayata geçirileceğini duyurdu.

“Adalet hizmetlerinde en son teknolojileri kullanarak, hız ve verimliliği artırmayı hedefliyoruz.” dedi.

Yasal Düzenlemeler

Erdoğan, Avukatlık Kanununu güncelleyerek savunma kurumunu güçlendireceklerini ve stajyer avukatlara destek sağlayacaklarını açıkladı.

Yargılama süreçlerinin daha hızlı tamamlanması için hedef sürelerin kısaltılacağını ve davaların duruşmasız çözüme kavuşturulacağını belirtti.

Noterlikte Yenilikler

Son olarak, noterlik sisteminde yapılacak değişikliklerle yeni bir müessese olarak noter yardımcılığı sisteminin getirileceğini vurguladı. Erdoğan, “hukuk fakültesi mezunlarının görev alacağı noter yardımcılığı, iş yükünü azaltacak.” bilgisini aktardı.

(Sürecek)