Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yenidoğan Çetesi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yenidoğan Çetesi Soruşturması Üzerine Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yenidoğan çetesi soruşturmasıyla ilgili olarak önemli bir açıklamada bulundu. Erdoğan, masum bebeklerin cenazeleri ve ailelerinin yaşadığı acılar üzerinden siyaset yapmanın vicdan tutulmasından başka bir şey olmadığını ifade etti.

Vicdan ve Siyaset Üzerine Düşünceler

Bu durumun, insanlık onuruyla bağdaşmadığını vurgulayan Erdoğan, yaşanan olayların insani yönüne dikkat çekti. Ailelerin acılarının siyasete alet edilmesinin kabul edilemeyeceğini belirten Erdoğan, toplumun bu tür acılardan en az etkilenen bireyler olarak duyarlılık göstermesinin önemine değindi.