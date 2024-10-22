DOLAR
34,23 0,06%
EURO
37,06 -0,06%
ALTIN
3.012,18 -0,61%
BITCOIN
2.292.902,51 1,06%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yenidoğan Çetesi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yenidoğan çetesi soruşturmasıyla ilgili vicdanlı bir siyaset anlayışına vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 14:57
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 14:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yenidoğan Çetesi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yenidoğan Çetesi Soruşturması Üzerine Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yenidoğan çetesi soruşturmasıyla ilgili olarak önemli bir açıklamada bulundu. Erdoğan, masum bebeklerin cenazeleri ve ailelerinin yaşadığı acılar üzerinden siyaset yapmanın vicdan tutulmasından başka bir şey olmadığını ifade etti.

Vicdan ve Siyaset Üzerine Düşünceler

Bu durumun, insanlık onuruyla bağdaşmadığını vurgulayan Erdoğan, yaşanan olayların insani yönüne dikkat çekti. Ailelerin acılarının siyasete alet edilmesinin kabul edilemeyeceğini belirten Erdoğan, toplumun bu tür acılardan en az etkilenen bireyler olarak duyarlılık göstermesinin önemine değindi.

İLGİLİ HABERLER

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ataşehir Belediyesi'nde Grev Kararı Alındı
2
Adana'da Mezarlıkta Silahlı Saldırı
3
TBMM Genel Kurulu'nda Gündem Dışı Konuşmalar
4
Kayseri'de Polisten Kaçmaya Çalışan Hükümlü Yakalandı
5
Kahverengi Kokarca Mücadelesi İçin Biyolojik Çözümler Öneriliyor
6
Özgür Özel'den Fetullah Gülen ve Yenidoğan Çetesi Açıklamaları
7
Milli Sporcu İlke Naz Hoş, Babasından Şikayetçi Oldu

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

Emekliye elektrik ve doğalgaz faturası desteği! Artı 4.000 TL’de ödenecek

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 güne sona eriyor! Hemen Aile Bakanlığı'na başvurmak gerekiyor

Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı

İUP’lilere her an müjde gelebilir! İşte maaşlarda Ekim detayı

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak