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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem Bölgesinde 132 Bin Derslik Tamamlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde derslik sayısının 132 bin 168'e ulaştığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 16:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem Bölgesinde 132 Bin Derslik Tamamlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Deprem Bölgesi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde kısa süre içinde hayata geçirilen eğitim yatırımlarını duyurdu. Erdoğan, yapılan toplam derslik sayısının 132 bin 168'e ulaştığını belirtti.

Okul ve Derslik Yapımı

Açıklamalarına devam eden Erdoğan, bu süreçte 524 okul ve 7 bin 500 derslik inşaatının tamamlandığını vurguladı. Ülkenin eğitim altyapısının güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen bu projeler, depremzede çocukların eğitim hayatına hızlı bir şekilde dönebilmesi için önemli bir adım.

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