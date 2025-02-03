Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deprem Güvenliği İçin Şehirleri Yenilemenin Zorunluluğunu Vurguladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Deprem Güvenliği Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremlere karşı şehirlerin dayanıklılığını artırmanın kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu ifade etti.

İstanbul'un Önemi

Özellikle İstanbul için yapılan açıklamalarda, bu metropolün deprem riskine karşı daha sağlam hale getirilmesi gerektiği vurgulandı. Erdoğan, "İstanbul başta olmak üzere şehirlerimizi süratle depreme dayanıklı hale getirmek dışında bir seçenek yok" dedi.

Gelecek İçin Vizyon

Erdoğan, şehirlerin yeniden yapılandırılması ve modernizasyonunu zorunlu bir hedef olarak belirlerken, bu durumun halkın güvenliğini sağlamak açısından da kritik bir adım olduğunu dile getirdi.