Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dijital Mecralar ve Çocukların Güvenliği Üzerine Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dijital Mecralarla İlgili Çarpıcı Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dijital mecraların kontrolsüz ve başbozuk bir yapıya sahip olduğunu belirterek, "Dijital mecraların kontrolsüz, başıbozuk ve pek çok tehditle dolu ikliminde, evlatlarımızı yalnız ve sahipsiz bırakamayız" dedi. Erdoğan, çocukların dijital dünyada maruz kalabileceği tehlikelere dikkat çekerek, ailelerin ve devletin sorumluluklarına vurgu yaptı.

Dijital Güvenlik ve Sorumluluklar

Erdoğan, dijital ortamda yaşanan olumsuzlukların önüne geçilmesi adına daha fazla önlem alınması gerektiğini ifade ederek, çocukların güvenliğini korumanın yaşamsal bir sorumluluk olduğunu dile getirdi. Bu bağlamda, dijital altyapıların güçlendirilmesi ve eğitimlerin artırılması gerektiğini söyledi.