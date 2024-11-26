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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Din Adamlığı ve Şovmenlik Bir Arada Olmaz

Erdoğan, 7. Din Şurası'nda din adamlığı ve şovmenlik arasındaki farkı vurguladı, medyanın dini değerlere yönelik saldırılarına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 16:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Din Adamlığı ve Şovmenlik Bir Arada Olmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7. Din Şurası'nda Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen 7. Din Şurası'nda önemli açıklamalarda bulundu. "Din adamlığıyla şovmenlik aynı kisvede bulunamaz. Şöhret hastalığı, samimiyetin, hüsnüniyetin ortadan kalkmasına neden olur, bunun vebali ağırdır," diyerek dini liderlerin sorumluluğuna dikkat çekti.

Medya ve Sosyal Medya Üzerindeki Saldırılar

Konuşmasında medyanın dini değerlere yönelik sistematik saldırıları gündeme getirdi. Erdoğan, dinî değerlerin ve dindar kişilerin hedef alındığını, aile yapısına ve dini normlara yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini vurguladı. "Son yıllarda filmlerin, dizilerin, televizyon programlarının, aileyle birlikte dini değerlerimizi, dindarları hedef aldığını da müşahede ediyoruz," ifadelerini kullandı.

Dini Değerler ve Toplum Üzerindeki Etkileri

Erdoğan, dindarların ve dini kuruluşların toplumda maruz kaldığı haksız saldırılara dikkat çekti. "Dindarlarımız dış görünüşleri dolayısıyla aşağılanmakta ve öcü gibi gösterilmektedir," dedi. 28 Şubat dönemine benzer bir atmosferin yeniden oluşmasına izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

İlim, Danışma ve Mesuliyet Vurgusu

Erdoğan, alimlerin ve din görevlilerinin bilgi paylaşımını doğru platformlarda yapması gerektiğini belirtti. "Üniversitelerimiz özgürdür, ilahiyat fakültelerimiz özgürdür. Hocalarımız da öğrencilerimiz de her konuda cesurca konuşmalıdır," diyerek açık bir tartışma ortamının önemini vurguladı.

Sonuç ve Teşekkür Mesajı

Cumhurbaşkanı, 7. Din Şurası'nın katılımcılarına ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a teşekkür etti. Erdoğan, "Geniş bir tartışma ve müzakere zemininde cereyan eden bu çalışmalara katılmakla sizler ağır bir yükü omuzluyorsunuz," dedi.

Etkinlik sonunda, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Erdoğan'a bir hat tablosu hediye etti ve sergi gezisi gerçekleştirdiler.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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