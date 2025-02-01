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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik Programla Refah Seviyesi Artacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik programın hedeflerine ulaştıkça refah seviyesinin yükseleceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 15:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik Programla Refah Seviyesi Artacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomik programlarının başarıyla ilerleyeceğini ve bu başarının sabit ve dar gelirli vatandaşlardan başlayarak herkesin refah seviyesini artıracağını vurguladı. Erdoğan, bu süreçte atılacak adımların sıklaştırılacağına dikkat çekerek, kapsamlı ekonomik hedeflerine ulaşmanın önemine değindi.

Erdoğan, “Ekonomik programımız hedeflerine ulaştıkça, refah seviyesinin daha da yükselmesi için gerekli adımları atacağız” diyerek, ekonomik kalkınmanın toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde ilerleyeceğini ifade etti.

Bu açıklama, ekonomik politikaların ve sosyal adaletin nasıl daha da güçlendirileceği üzerine dikkatleri çekerken, aynı zamanda Türkiye’nin ekonomik hedefleri doğrultusunda atılacak somut adımların da sinyalini verdi.

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