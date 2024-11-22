DOLAR
34,55 -0,18%
EURO
36,03 0,56%
ALTIN
2.996,52 -1,25%
BITCOIN
3.376.176,72 0,36%

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerji Dışa Bağımlılığın Azaltılması İçin Büyük Adımlar Atıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji dışa bağımlılığının azaltılması ve maliyetlerin düşürülmesi için önemli adımlar atacaklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 15:08
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 15:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerji Dışa Bağımlılığın Azaltılması İçin Büyük Adımlar Atıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Enerji Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin enerji stratejilerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve enerji maliyetlerinin ekonomiye etkisinin azaltılması konularında büyük bir önem taşıdıklarını ifade etti.

Enerji Stratejilerinin Önemi

Erdoğan, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve yerli enerji projelerinin hızlandırılması gerektiğinin altını çizerken, bu adımların Türkiye’nin enerji alanında bağımsız bir konuma gelmesi açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı, söz konusu stratejilerin, ulusal ekonomi üzerindeki maliyet baskısını hafifleteceğini ve sürdürülebilir büyümeyi destekleyeceğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kılıçdaroğlu, Ankara Adliyesi'nde Savunma Yaptı: 'Devletimi ve Milletimi Sevmekten Vazgeçmeyeceğim'
2
Çin, ABD'yi Gazze'de Veto ile İnsanlık Vicdanının Karşısında Yer Almakla Suçladı
3
Çanakkale'de Feribot Seferlerinde Fırtına Nedeniyle İptaller Yaşanıyor
4
Çorum Valisi Çalgan, Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ı Unutmadı
5
G7, Netanyahu ve Gallant Hakkındaki UCM Tutuklama Emrini Görüşecek
6
Kanada, UCM'nin Netanyahu Kararının Ardından Uluslararası Hukuka Uymaya Çağırdı
7
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2025 Bütçesi TBMM'de Tartışılıyor

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak