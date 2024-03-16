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Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum’da çiçeklerle karşılandı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting için gittiği Erzurum’da çiçeklerle karşıladı. Erdoğan’ı, karşılayanlar arasında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de yer aldı. Havalimanındaki karşılama sonrası ise Erdoğan miting alanına geçiş yaptı.

Yayın Tarihi: 16.03.2024 16:27
Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 16:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum’da çiçeklerle karşılandı

Seçime kısa bir süre kala Erzurum’a miting için giden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlerle ilgili önemli mesajlar verdi. “31 Mart günün milli irade bayramı yapacağız” diyen Erdoğan, “dadaşlar farkını gösterdi” şeklinde Erzurumlulara seslendi.

erdoğan erzurum'da

“173 milyar dolar yatırım yaptık”

Erzurum’a bugüne kadar 173 milyar TL civarında yatırım yaptıklarını ifade eden Erdoğan, genel seçimlerdeki yüzde 74 oy oranı için Erzurumlu vatandaşlara teşekkürlerini iletti. Erzurum için hizmet ve çalışmaların devam edeceğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Erzurum’u depreme dayanıklı bir şehir yapacağız” vaadinde de bulundu. Bakanlık ve belediyelerin bu uğurda seferber edeceklerini dile getirdi.

erdoğan erzurumda

“31 Mart milli irade bayramı olacak”

Meydanda toplanan kalabalığın 40 bin kişi olduğunu ifade eden Erdoğan, Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart’ı milli irade bayramı yapacaklarını belirtti. Bunun için daha çok çalışmak gerektiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı, Erzurumlulara İstanbul, İzmir, Ankara gibi şehirlerde yaşayan hemşerilerini de aramaları ve uyarmaları gerektiğini hatırlattı.

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