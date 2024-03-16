Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum’da çiçeklerle karşılandı

Seçime kısa bir süre kala Erzurum’a miting için giden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlerle ilgili önemli mesajlar verdi. “31 Mart günün milli irade bayramı yapacağız” diyen Erdoğan, “dadaşlar farkını gösterdi” şeklinde Erzurumlulara seslendi.





“173 milyar dolar yatırım yaptık”

Erzurum’a bugüne kadar 173 milyar TL civarında yatırım yaptıklarını ifade eden Erdoğan, genel seçimlerdeki yüzde 74 oy oranı için Erzurumlu vatandaşlara teşekkürlerini iletti. Erzurum için hizmet ve çalışmaların devam edeceğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Erzurum’u depreme dayanıklı bir şehir yapacağız” vaadinde de bulundu. Bakanlık ve belediyelerin bu uğurda seferber edeceklerini dile getirdi.





“31 Mart milli irade bayramı olacak”

Meydanda toplanan kalabalığın 40 bin kişi olduğunu ifade eden Erdoğan, Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart’ı milli irade bayramı yapacaklarını belirtti. Bunun için daha çok çalışmak gerektiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı, Erzurumlulara İstanbul, İzmir, Ankara gibi şehirlerde yaşayan hemşerilerini de aramaları ve uyarmaları gerektiğini hatırlattı.