DOLAR
36,12 0,03%
EURO
37,65 -0,28%
ALTIN
3.390,57 -0,73%
BITCOIN
3.462.123,54 1,22%

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin İçin Yeni Bir Nekbe Olmaması İçin Çalışacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'deki duruma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu ve üzerlerine düşeni yapacaklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 15:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin İçin Yeni Bir Nekbe Olmaması İçin Çalışacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'deki gelişmelere dair yaptığı son açıklamada, "(Filistin'de) Yeni bir Nekbe yaşanmaması için biz de üzerimize düşeni her alanda yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bu sözlerle, Filistin'deki insani duruma ve bölgedeki istikrara olan duyarlılığını bir kez daha dile getirdi ve Türkiye'nin bu konuda aktif rol üstleneceğini belirtti. Filistin halkının yaşadığı zorlukların altını çizen Erdoğan, uluslararası toplumun da bu konuda daha duyarlı olması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin, Filistin meselesinde tarihi bir yükümlülüğü olduğunu anımsatan Erdoğan, bu yükümlülük gereği her zaman Filistin'in yanında olmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hayvancılık Bilgi Yarışması: Dereceye Girenlere Yem Hediye Edildi
2
Şehit Uzman Çavuş Osman Oktay’ın Acı Haberi İzmir'de Aileye Ulaştı
3
Özgür Özel, Sinan Ateş'in Annesi Saniye Ateş ile Görüştü
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstihdamda Büyük Artış Sağlandığını Açıkladı
5
Rize'de Vefat Eden Uzman Çavuş Mehmet Daşkıran'ın Cenazesi Kahramanmaraş'a Uğurlandı
6
Aydın'da Dalgalar Tarafından Aşındırılan Bölgeden Heykel Parçası Çıktı
7
Tokayev: Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki Tutumlarımız Gerçeğe Dönüşüyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!