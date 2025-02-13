Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin İçin Yeni Bir Nekbe Olmaması İçin Çalışacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'deki gelişmelere dair yaptığı son açıklamada, "(Filistin'de) Yeni bir Nekbe yaşanmaması için biz de üzerimize düşeni her alanda yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bu sözlerle, Filistin'deki insani duruma ve bölgedeki istikrara olan duyarlılığını bir kez daha dile getirdi ve Türkiye'nin bu konuda aktif rol üstleneceğini belirtti. Filistin halkının yaşadığı zorlukların altını çizen Erdoğan, uluslararası toplumun da bu konuda daha duyarlı olması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin, Filistin meselesinde tarihi bir yükümlülüğü olduğunu anımsatan Erdoğan, bu yükümlülük gereği her zaman Filistin'in yanında olmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.