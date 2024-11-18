Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde Sosyal Kapsayıcılık Oturumuna Katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Sosyal Kapsayıcılık ile Açlık ve Yoksullukla Mücadele Oturumu'na iştirak etti. Etkinlik, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Modern Sanat Müzesi'nde düzenleniyor.

Zirvenin ilk oturumu olan bu süreçte, Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak'ın tanıtım videosu izlenerek oturum başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu önemli zirvede Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yan yana oturdu.

Oturum öncesinde Lavrov ile bir süre sohbet eden Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın açılış konuşmasının ardından devam eden oturumun basına kapalı olarak gerçekleştirileceği bilgisi verildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde Sosyal Kapsayıcılık ile Açlık ve Yoksullukla Mücadele Oturumu'na iştirak etti. Erdoğan, oturumda konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde Sosyal Kapsayıcılık ile Açlık ve Yoksullukla Mücadele Oturumu'na iştirak etti. Erdoğan, oturumda konuşma yaptı.