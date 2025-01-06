DOLAR
35,32 0,17%
EURO
36,7 -0,6%
ALTIN
2.997,54 0,06%
BITCOIN
3.601.894,48 -3,78%

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'de Barış Umutlarını Yeşertme Taahhüdünde Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de barış umutlarını yeniden yeşertmek için gereken her şeyi yapacaklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 18:50
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 18:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'de Barış Umutlarını Yeşertme Taahhüdünde Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gazze Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze’de barış umutlarını canlandırmak amacıyla ciddi adımlar attıklarını duyurdu. Erdoğan, "Gazze'de barış umutlarını tekrar yeşertecek bir kapının aralanması için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Netice alıncaya kadar da buna devam edeceğiz" dedi.

Barış İçin Sürekli Çaba

Erdoğan’ın bu açıklamaları, Türkiye’nin bölgedeki barış ve istikrar arayışının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Türkiye, Gazze'deki insani krizin çözümü için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü belirtti.

Uluslararası Destek ve İşbirliği

Cumhurbaşkanı, söz konusu çalışmaların uluslararası toplumun da desteğiyle yürütülmesi gerektiğine dikkat çekti. Bu bağlamda, barış sürecinin hızlanması için uluslararası işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Kamu-Sen, Ek Zam ve Refah Payı Talep Etti
2
Justin Trudeau İstifa Etti: Kanada'da Yeni Bir Dönem Başlıyor
3
Yalova'da 3 Milyon 360 Bin Makaron Ele Geçirildi
4
İzmir'de Uyuşturucu Tacirlerine Darbe: 3 Şüpheli Tutuklandı
5
Samsun'da Okul Binasında Yangın, Olay Anında Öğrenciler Güvenliğe Alındı
6
Gana Cumhurbaşkanı Akufo-Addo 11 Mahkumu Affetti
7
Gürcistanlı Elina, Regaip Kandili'nde Müslüman Oldu

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak