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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki İnsanlık Dramına Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki zor yaşam koşullarına dikkat çekerek, 2 milyon insanın hayatta kalma mücadelesi verdiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.06.2025 12:50
Güncelleme Tarihi: 21.06.2025 12:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki İnsanlık Dramına Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'deki yaşam koşullarını eleştirdi. Erdoğan, "Gazze'de yaşayan 2 milyon kardeşimiz, Nazi temerküz kamplarını bile geride bırakan kötü şartlarda tam 21 aydır hayatta kalma mücadelesi veriyor" dedi.

Erdoğan'ın bu açıklamaları, uluslararası kamuoyunun dikkatini Gazze’deki insanlık dramına çekmeyi amaçlıyor. 21 ay boyunca devam eden bu durum, bölgedeki insani ihtiyacı artırmakta ve dünya genelinde tartışmalara sebep olmaktadır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı'nın (AA) "ev sahibi fotoğraf sağlayıcısı"...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı'nın (AA) "ev sahibi fotoğraf sağlayıcısı" olduğu Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

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