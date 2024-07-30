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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki Soykırıma Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda uluslararası hukuku ihlal eden İsrail'e karşı sert eleştirilerde bulundu.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 18:09
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 18:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki Soykırıma Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Konuştu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda gerçekleştirdiği konuşmasında, Türkiye'nin devlet geleneği ve uluslararası hukuka olan saygısını vurguladı. "Bizim çizgimiz, karakterimiz bellidir. Biz, başına vurunca ekmeği alınan bir ülke değiliz" diyerek sözlerine başlayan Erdoğan, Türkiye'nin tarih boyunca böyle bir duruma düşmediğini ifade etti.

Devlet Geleneği ve Eğitimseverlik

Erdoğan, "Biz, 2200 yıldan fazla devlet geleneği olan, devlet aklı olan bir milletiz" diyerek Türkiye'nin köklü geçmişine dikkat çekti. "Bizim planlarımız, binlerce yıllık tecrübelerin merceğinden şekilleniyor" dedi.

Gazze'deki Duruma Dikkat Çekti

Erdoğan, Gazze'de yaşanan olaylara ilişkin, "Gazze'de yaklaşık 300 gündür vahşi bir soykırım yaşanıyor. İsrail güçleri 40 bin masum Filistinliyi kalleşçe şehit etti" dedi. Erdoğan, Batılı liderlerin ve uluslararası kuruluşların bu duruma karşı kayıtsız kalmalarını eleştirdi.

İsrail'in Saldırgan Politikaları

Erdoğan, "Bölgemizde hudutları halen netleşmemiş tek ülke İsrail'dir" diyerek, bu ülkenin baskı ve saldırganlıkla sınırları belirlemeye çalıştığını vurguladı. Ayrıca, dünya genelinde insanlığın bu durum karşısında sessiz kalmamasının önemine değindi.

Türkiye'nin Tavrı ve Gelecek Endişeleri

Erdoğan, "Ne yapıyorsak böyle bir senaryonun önüne geçmek için yapıyoruz. Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık" diyerek, Türkiye’nin kararlılığını ortaya koydu. Son olarak, uluslararası barışın sağlanması için atılması gereken adımlara vurgu yaptı.

Bu konuşma, ulusal ve uluslararası alanda dikkat çekici tepkiler doğurdu ve önümüzdeki günlerde gelişmelerin yakından takip edilmesi gerekecektir.

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