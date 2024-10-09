Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güvenli Bir Gelecek İçin Taahhütte Bulundu

Güvenli Yaşam İçin Kararlılık Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son açıklamasında ülke genelinde güvenlik konusuna dikkat çekerek, "İnsanlarımızın sokakta, evinde, iş yerinde hiçbir endişe duymadan hayatını güvenle sürdürebilmesini sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız." ifadelerine yer verdi.

Vatandaşların Güvenliği Önceliklidir

Erdoğan, güvenli bir yaşam sürdürmenin herkesin en doğal hakkı olduğunu belirtti ve bu konuda gereken önlemlerin alınacağının altını çizdi. Bu açıklama, hükümetin güvenlik alanındaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.