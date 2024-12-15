İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Çorum'da Kritik Güvenlik Açıklamaları

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Çorum'da Kritik Açıklamalar

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Çorum'da yaptığı konuşmada, Irak PKK'sıyla, Suriye PKK'sının birleşmesinin mutlaka engellenmesi gerektiğini vurguladı. Dervişoğlu, Türkiye'nin Rakka, Sincar ve Haseke bölgelerinde yeni bir güvenlik hattı oluşturması gerektiğini ifade etti.

Çorum'da partisinin düzenlediği "Çorum buluşması" etkinliğinde konuşan Dervişoğlu, siyasi partilerin sorumluluklarını üstlenen herkese saygı gösterdiklerini belirtti. Türkiye'de yol açan siyasi kutuplaşmanın önüne geçmek için gerekli adımları atacaklarını ifade etti.

İYİ Parti'nin Vizyonu

Dervişoğlu, İYİ Parti'nin kutuplaşmayı artıran bir parti olarak algılanmadığını ve Türkiye'nin sorunları üzerine odaklanacağını söyledi. "İYİ Parti, Türkiye’nin geleceğini konuşmak için var" diyen Dervişoğlu, beş günde dokuz ili ziyaret ettiğini ve 85 milyon vatandaşa ulaşmak amacıyla yollara düştüğünü kaydetti.

Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden unsurlara dikkat çeken Dervişoğlu, "Türkiye, operasyonlarıyla Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı gibi bölgelerde bir güvenlik şeridi oluşturmaya çalışıyor. Ancak Irak ve Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın uzantısı olan terörist gruplar ciddi tehlike arz ediyor" dedi.

Güvenlik Endişeleri ve Davet

Dervişoğlu, Türkiye'nin güvenliği için yeni güvenlik alanları oluşturulması gerektiğinin altını çizerken, Irak PKK'sıyla Suriye PKK'sının birleşmesinin engellenmesi gerektiğini yineledi. Ayrıca, Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine geri dönmelerinin teşvik edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Konuşmasının sonunda İYİ Parti Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız, Dervişoğlu'na Çorum leblebisi hediye etti.