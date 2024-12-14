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Stratcom Summit'24: Yapay Zeka ve Gazeteciliğin Geleceği

Uluslararası Stratcom Summit'24'te yapay zeka, gazetecilik üzerindeki etkileri ve deepfake tehditleri ele alındı.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 21:10
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 21:10
Stratcom Summit'24: Yapay Zeka ve Gazeteciliğin Geleceği

Yapay Zeka ve Gazetecilik: Yeni Bir Dönem

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Forumu (Stratcom Summit'24) Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "İletişimde Yapay Zeka: Eğilimler, Tuzaklar ve Dönüşüm" temasıyla gerçekleştirildi. Forumda, "Yapay Zekanın Gazetecilik Üzerine Etkisi: Deepfake tehdidi karşısında tarafsızlığı ve doğruluğu koruyabilmek" konulu bir panel yapıldı.

Panelin Detayları

Panelin moderatörlüğünü SETA Washington DC Koordinatörü Dr. Kadir Üstün üstlenirken, Dubai The Mohammed Bin Rashid School of Government'den Prof. Dr. Melodena Stephens, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı AR-GE ve Proje Koordinatörü Doç. Dr. İsmail Çağlar, AVA Research & Consulting Başkanı Anca Daciana Goron, AJP Haber Ajansı Çok Dilli Haber Ekibi Yöneticisi Saejin Park, ve Jeune Afrique Dergisi Editör Yardımcısı Josephine Dedet gibi önemli isimler konuşmacı olarak yer aldı.

Gazeteciliğin Gücü

Prof. Dr. Stephens, gazetecilerin kullandığı kelimelerin gücüne dikkat çekerek, bir kelimenin krizler ve savaşlar yaratabileceğini belirtti. Ayrıca, yapay zeka ile gazetecilik arasındaki en büyük farkın duygu ve his eksikliği olduğunu vurguladı. "Gazeteciler insanların zihinlerini ve kalplerini değiştirme gücüne sahip," diyen Stephens, bu alanın önemine yeniden dikkat çekti.

Yapay Zeka ve Etik Sorumluluk

Doç. Dr. İsmail Çağlar, yapay zekanın nasıl çalıştığının ve etik boyutların önemine değindi. "Algoritmalara sızmış önyargıların nasıl giderileceğini konuşuyoruz" diyen Çağlar, İletişim Başkanlığı olarak yapay zeka girişimlerine destek verdiklerini belirtti.

Deepfake Tehdidi

AVA Research & Consulting Başkanı Goron, deepfake tehdidinin ciddiyetine dikkat çekti. "İnsan düşüncesine erişebilen teknolojilerden bahsediyoruz. Ciddi mağduriyetler doğurabilir," dedi.

Genç Gazeteciler ve Yapay Zeka Kullanımı

AJP Haber Ajansı'nın yöneticisi Park, yapay zekanın haber redaksiyonundaki rolünü anlatırken, yanlış bilgi verme riskine dikkat çekti. Ayrıca, deneyimli gazetecilerden genç gazetecilere bilgi aktarımının önemine vurgu yaptı.

Sonuç Olarak

Daha fazla gazetecilik pratiğine ihtiyaç olduğunu söyleyen Dedet, yapay zekanın hızla gelişen bir araç olduğunu ancak dikkatli kullanılmadığında sorunlara yol açabileceğini ifade etti.

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