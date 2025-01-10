Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Halep Kalesi'nde Ay Yıldızlı Sancak Neden CHP'yi Rahatsız Ediyor?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert Soru

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halep Kalesi'nde asılı bulunan ay yıldızlı al sancak üzerine dikkat çekti. Erdoğan, bu konunun CHP tarafından neden rahatsızlık yarattığını sorgulayarak, "Burada Sayın Özel'e soruyorum. Halep Kalesi'ne asılan ay yıldızlı al sancak CHP'ye niye dokunuyor?" dedi.

Erdoğan, bu soruyla birlikte halkın duygularını temsil eden sancakların önemine vurgu yaparak, siyasetin bu gibi sembollere duyarsız kalmaması gerektiğini ifade etti.