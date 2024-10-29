Cumhurbaşkanı Erdoğan Hava Savunma Sistemlerinin Önemi Üzerine Konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hava Savunma Sistemleri Üzerine Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katmanlı hava savunma sistemlerinin güvenlik açısından ne denli önemli olduğunun bugün daha iyi anlaşıldığını ifade etti. Bu açıklama, ulusal güvenlik stratejileri açısından önemli bir dönemecin altını çiziyor.

Erdoğan, hava savunma sistemlerinin etkinliğini pekiştirmenin, ülkenin savunma kabiliyetini artırmada kaçınılmaz bir unsur olduğunu belirtti. Bu sistemlerin geliştirilmesi ve entegrasyonunun, modern savaş koşullarında kritik bir rol oynadığını dile getirdi.