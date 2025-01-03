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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracat Destek Bütçesi 2025'te 33 Milyar Lira Olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracat destek bütçesinin 2025 yılında 33 milyar liraya çıkarılacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 15:35
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracat Destek Bütçesi 2025'te 33 Milyar Lira Olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İhracat Desteklerine Yönelik Yeni Müjdeyi Verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ihracat potansiyelini artırmak amacıyla önemli bir açıklamada bulundu. Erdoğan, ihracat desteklerine tahsis ettikleri bütçenin 2025 yılında 33 milyar liraya çıkarılacağını duyurdu.

İhracatın Önemi Vurgulandı

Erdoğan, ihracatın ekonomik büyüme üzerindeki etkisini vurgulayarak, Türkiye'nin dünya pazarlarındaki rekabet gücünü artırmak için atılan adımların önemine dikkat çekti. Yeni bütçe tahsisatının, Türk iş dünyasının global arenada daha etkili olmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Desteklerin Kapsamı Genişleyecek

2025 yılı itibarıyla artacak olan ihracat destek bütçesi ile birlikte, birçok sektörde finansal desteklerin yanı sıra, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerine yönelik yardımların da artırılması hedefleniyor.

Başkanlık makamında yapılan bu açıklama, Türk ekonomisinin uzun vadeli hedefleri arasında yer alan ihracatın artırılmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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