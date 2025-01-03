DOLAR
35,36 -0,09%
EURO
36,45 -0,25%
ALTIN
3.019,4 0,05%
BITCOIN
3.421.806,98 0,64%

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İhracat Rekorunu Duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl boyunca ihracat rakamlarının Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 15:26
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 15:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İhracat Rekorunu Duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İhracat Rekoru Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 2023 yılı ihracat rakamlarıyla ilgili önemli bir bilgi verdi. Erdoğan, "Yılın tamamında ihracat rakamlarında Cumhuriyet tarihinin rekoruna imza attık" dedi. Bu açıklama, Türkiye'nin ekonomik büyümesine yönelik olumlu bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

İhracatın Önemi

Yüksek ihracat rakamları, Türkiye'nin uluslararası ticaretteki gücünü ve rekabetçiliğini artırdığını gösteriyor. Ekonomik istikrarın sağlanması ve büyüme hedeflerinin sürdürülebilirliği için ihracatın önemi bir kez daha vurgulanmış oldu.

Gelecek Beklentileri

Bu rekor düzeydeki ihracatın, Türkiye'nin gerçek potansiyelini ortaya koyarak gelecek yıllar için daha fazla fırsat ve büyüme imkanı sunacağı öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatın artış trendinin sürdürüleceğinin altını çizdi.

İLGİLİ HABERLER

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan TÜİK'e Enflasyon Eleştirisi
2
Uzunköprü Belediyesinden Çıkarılan İşçilerden Eylem
3
Ukrayna 2024'te 1358 Asker ve Sivili Rus Esaretinden Kurtardı
4
Almanya ve Fransa Dışişleri Bakanları, Sednaya Hapishanesi'nde İşkence İncelemesi Yaptı
5
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: Emekli Maaşları Türkiye'ye Yakışmıyor
6
Yenidoğan Çetesi Davasında 5 Kişiye Hapis İstemi
7
Yüksekova'da Doğal Gaz Dönemi Başladı

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü

TÜED'den Emeklilere Seyyanen Zam Talebi Ortaya Çıktı

Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı

Milyonlarca Aileye Müjde: Aile Destek Programı 2025'te Devam Ediyor Mu?

Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!