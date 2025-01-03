Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatın İthalatı Karşılama Oranı %76,1'e Yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatta Önemli Artış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ihracat performansındaki iyileşmeye dikkat çekti. Gelen verilere göre, ihracatın ithalatı karşılama oranı 5,5 puan artışla %76,1 seviyesine ulaşmış durumda.

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Erdoğan, bu oranın 2002 yılında sadece %50 civarında olduğunu vurgulayarak, son yıllarda elde ettikleri başarıların önemine işaret etti.

Yıllık ilerlemenin ekonominin güçlenmesine katkı sağladığını dile getiren Erdoğan, ihracatın artırılması ve yerli üretimin teşvik edilmesi konularında azimle çalıştıklarını belirtti.