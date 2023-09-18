Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Elon Musk arasında flaş görüşme

Birleşmiş Milletler'in (BM) 78. Genel Kurulu New York'ta gerçekleştirilecek. Genel kurul toplantısına katılmak için New York'ta hazır bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm temaslarını Türkevi'nde sürdürdü. Erdoğan, Elon Musk'u kabul ederken Musk, oğlu ile beraber Türkevi'ndeki toplantıya geldi.

ELON MUSL'A TESLA ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın resmi hesabından resepsiyona ilişkin açıklamaya göre, basınsız resepsiyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Elon Musk, Türkiye'nin teknolojik gelişmeleri, Dijital Türkiye vizyonu ile birlikte 'yapay zeka' konusundaki ulusal strateji hakkında konuştu. Tesla'nın Türkiye yollarına Togg ile birlikte Türkiye pazarında olduğunu vurgulayan Erdoğan, Tesla'ya 7'nci fabrikasını Türkiye'de kurma çağrısında bulundu.





TEKNOFEST`E DAVET ETTİ

Türkevi'nde Elon Musk'ı ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda Türkiye'nin uzay programı çerçevesinde alınan ve alınacak önlemler çerçevesinde SpaceX ile işbirliği fırsatlarının doğabileceğini söyledi ve Musk'ı İzmir'de düzenlenecek olan TEKNOFEST'e davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musk'a, hediye olarak kendi yazdığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabının İngilizce versiyonu ile birlikte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın verileri kullanılarak hazırlanan ve Türkiye'nin BM Güvenlik Konseyinde olan reform talebi ile ilgili tüm gerekçelerinin açıklandığı bir kitabı hediye etti. Erdoğan, Musk'ın çocuğuna da bir futbol topu verdi.





STARLINK İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MUSK'TAN AÇIKLAMA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkevi'nde Elon Musk ile görüşmesi hakkında bir mesaj paylaştı.

Mesajında ​​Türkiye'nin teknoloji alanındaki öncülerinin ilgi odağı olma konusuna devam ettiğini vurgulayan Kacır, mesajının içeriğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Musk'ı Türkevi programı kapsamında Türkiye'ye yatırım yapmaya davet ettiğini söyledi. Kacır, Erdoğan'ın, "Türkiye'nin Togg ile elektrikli araç üretmek için el ele verdiğini ve Tesla'nın Avrupa'da 2., dünyada ise 7. fabrikanın Türkiye'de kurulması konusunda destek vermeye hazır olduğunu" ifade ederek "Elon Musk, mevcut Türk tedarikçi firmaların Tesla ile çalıştığını ve Türkiye'nin de Tesla yatırımları adına önemli adayların arasında olacağını söyledi." şeklinde ifadeler kullandı.





Musk'ın ayrıca "Starlink uydu hizmetlerinde yetkili Türk kuruluşlarıyla çalışmak ve Türkiye ile iş birliği yapmak istediğini" söylediğini belirten Kacır, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız (İHA) teknolojisi alanında dünyanın en başarılı ülkesi olduğumuzu ve yüksek teknoloji üreten en önemli ülkelerden birisi olduğumuzu açıkladı. Sayın Cumhurbaşkanımız, gelecekte savaşların gelişmiş ülkeler arasında yaşanacağına inanıyor. Musk, dünyanın Türkiye'nin drone'larına olan ilgisinin farkında olduğunu doğruladı."