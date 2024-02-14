Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi 12 yıl aradan sonra bir arada: İki devlet liderinden ortak basın toplantısı

Mısır’ı 12 yıl sonra ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahire Havalimanı’nda Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından karşılandı. İki lider, İttihadiye Sarayı’nda baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan ve Sisi, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konulara da değindiler. Özellikle İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarının durdurulması için ortak bir tutum sergilediler.

Mısır ile Türkiye arasındaki stratejik işbirliği konseyi toplantılarının yeniden başlatılması için ortak bir bildiriye imza atan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, imza töreninin sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İki lider, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgedeki sorunların çözümü için ortak bir irade ortaya koydular. Özellikle Libya ve Suriye’deki durumun istikrara kavuşturulması için işbirliği yapacaklarını vurguladılar.

Erdoğan'ın konuşmasından dikkat çeken satır başları ise şu şekilde:

Erzincan’ın İliç ilçesindeki bir altın madeninde dün meydana gelen toprak kayması sonucu 9 işçi göçük altında kaldığını belirten Erdoğan, bölgede çalışmaların yoğun olarak devam ettiğini söyledi. İçişleri Bakanlığı ile Enerji Bakanlığı koordinesinde çalışmaların devam ettiğine dikkat çeken Erdoğan gerekli bilgileri onlardan aldığını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Dünkü kazadan dolayı Erzincanlı kardeşlerime buradan geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Özel bir maden ocağında dün yaşanan toprak kaymasında maalesef 9 işçimiz toprak altında kaldı. Bu 9 kardeşimizi arama kurtarma çalışmaları çok yoğun şekilde devam ediyor. Çalışmaları koordine etmek üzere İçişleri Bakanımız ile Enerji Bakanımızı Erzincan'a gönderdik. Düzenli olarak kendilerinden bilgi alıyoruz. Bölgede 827 uzman personel bulunuyor. Ayrıca 626 araç, 32 iş makinası, 97 aydınlatma kulesi, 6 drone, 44 jeneratör kaza sahasındaki çalışmalara destek veriyor. İşçilerimize ulaşıncaya kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

TÜRKİYE VE MISIR ARASINDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

11 yıl aradan sonra bir araya gele iki lider, İttihadiye Sarayı’nda baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptı. Görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan ve Sisi, Türkiye-Mısır ilişkilerinin geliştirilmesi için ortak bir irade ortaya koyduklarını belirtti. Erdoğan, Sisi’yi Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı için Ankara’ya davet etti. Erdoğan'ın iki devlet hakkında söyledikleri ise şu şekilde:

"Mısır'la bin yılı aşan içiçe geçmiş ortak bir tarih ve kültüre sahibiz. Bu köklü mirastan aldığımız güçle Türkiye-Mısır ilişkilerini hak ettiği seviyeye çıkartma gayretindeyiz. Aynı güçlü iradenin Mısır tarafında da olduğunu görüyoruz. Değerli kardeşimizi konsey toplantımızı gerçekleştirmek üzere ilk fırsatta Ankara'ya beklediğimi söyledim."

Erdoğan iki ülke arasındaki gelişmelere dair fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi. Yeni projeler ile iki ülke arası bağlantıyı güçlendirileceğini umut ettiklerini dile getirdi. Özellikle turizm ve kültür alanında yeni gelişmeler yaşanacağının sinyallerini verdi. Erdoğan'ın konuşmasında dikkat çeken ayrıntılar şu şekilde:

"İlave adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Savunma sanayi çok ciddi potansiyele sahip olduğumuz diğer alan. Mısır savunma sektörüne önemli yatırımlar yapıyor. Mısır'la güçbirliğine giderek ortak projeler geliştireceğimize inanıyorum. Nükleer ve yenilenebilir alanındaki işbirliğini geliştirmeyi değerlendiriyoruz. Turizm ve kültür alanında mevcut bağları daha da kuvvetlendirmek adına gayret sarfedeceğiz. Kahire'deki Yunus Emre Enstitüsü Türkçe'ye en fazla ilgi gösterilen şube konumundadır. 20 bin Mısırlının Türkçe öğrenmek üzere kurslara kayıt yaptırması memnuniyet vericidir."

MISIR CUMHURBAŞKANI SİSİ ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMESİ SONRASI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Türkiye ile stratejik ortaklığın önemini vurguladı. Sisi, iki ülkenin bölgede barış, istikrar, refah ve gelişme için çok önemli merkezler olduğunu söyledi.

Erdoğan ve Sisi, bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulundu. İki lider, Filistin meselesinde İsrail’in saldırılarının durdurulması, Batı Şeria’da barışın sağlanması ve Filistin devletinin 1967 sınırları içinde Kudüs başkentli olarak tanınması için çalışacaklarını ifade etti. Ayrıca Libya’da siyasi ve askeri sürecin desteklenmesi, ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması konusunda mutabık kaldı. Erdoğan ve Sisi, bölgedeki diğer sorunların çözümü için de Türkiye-Mısır işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Sisi'nin açıklamalarında dikkat çeken detaylar ise şu şekilde:



"İki ülkenin ciddi anlamda terör ve diğer ekonomik sıkıntıları şu andaki genel bir durum. Burada şu andaki Mısır'la Türkiye arasındaki ilişkilerden ciddi anlamda gurur duyuyoruz. İnsani yardımlar, Gazze'deki yardımları ciddi anlamda önemsiyoruz." sözlerini dile getiren Sisi Libya konusunda Türkiye ile işbirliği yaptıklarını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Yardımlar ihtiyaçları karşılamıyor. Sayın Erdoğan'la konuştuğumuzda özellikle ateşkesin yapılması, Batı Şeria'da sukunete ulaşılmasını ve bir an önce Filistin'in ilanını istiyoruz. 1967 anlaşma ve sınırlarına göre başkentin Kudüs olarak ilan edilmesi lazım. İki ülkenin Libya konusundaki anlaşmasını beyan ettik. Meclis ve askeri açıdan Libya'daki bütünlüğü ve gelişmesiyle alakalı konular. Libya konusunda Türkiye ile işbirliği yapıyoruz. Bölgedeki bütün ilişkileri Türkiye ile beraber bir an önce daha iyi bir seviyeye getireceğiz."