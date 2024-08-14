Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'nin 23. Kuruluş Yıl Dönümü Konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23. Kuruluş Yıl Dönümü Konuşması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 23. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu. Sağlık, eğitim ve ulaşım gibi birçok alanda yaşanan gelişmeleri aktaran Erdoğan, Türkiye'nin 23 yılda büyük bir değişim gösterdiğini ifade etti.

Sağlık Alanındaki İyileşmeler

Erdoğan, sağlık hizmetlerinde önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirterek, "23 sene önce hastane yatak sayımız 18 bini nitelikli olmak üzere toplam 164 iken, şu an 182 bini nitelikli 270 bin yatağımız bulunuyor" dedi. Ayrıca, 36 bin 508 yatak kapasitesine sahip 25 şehir hastanesi açtıklarını da ekledi.

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye'nin nüfusunun 68 milyondan 85,5 milyona çıktığını aktaran Erdoğan, "Tarımsal gayri safi hasılamız 37 milyar liradan 1 trilyon 625 milyara yükseldi" diyerek, çiftçi desteklerinin artışına dikkat çekti. Ayrıca, dış ticaretin 261,5 milyar dolara çıkmasından bahsetti.

Ulaşım ve Altyapı Yatırımları

Ulaşım alanında da büyük yatırımlar yapıldığını söyleyen Erdoğan, bölünmüş yol uzunluğunun 6 bin 100 kilometreden 29 bin 400 kilometreye çıktığını ve havalimanı sayısının 58’e ulaştığını açıkladı. Bu yatırımların, ülkeye çağ atlattığını vurguladı.

Adalet ve Güvenlik Reformları

Erdoğan, adalet alanında da 9 bin 350 olan hakim-savcı sayısının 25 bine yükseldiğini belirtti ve inşa edilen 286 yeni adalet sarayı ile adaletin daha erişilebilir kılındığını dile getirdi.

Bütün Alanlarda Rekorlar

Erdoğan, Türkiye’nin her alanda rekorlar kırdığını ve AK Parti döneminin Cumhuriyet tarihinin en parlak dönemi olduğunu belirtti. Ülkenin hızlı bir dönüşüm içinde olduğunu vurguladı ve "Türkiye'ye ilkleri yaşattık, Türkiye'yi rekordan rekora koşturduk" diyerek, devam eden çalışmalarına dair kararlılığını ifade etti.

Millet İçin Çalışmak Şereftir

Konuşmasının sonunda, aziz millet için çalışmanın bir şerefi olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu aziz vatan için ter dökmek ibadettir" dedi. İlerleyen süreçte Türkiye'nin daha büyük başarılara imza atmasının hedeflendiğini belirtti.

(Sürecek)