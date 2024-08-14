Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'nin 23. Kuruluş Yıl Dönümü Konuşması

Erdoğan, partisinin 23. kuruluş yıl dönümünde sağlık, ekonomi ve ulaşım alanındaki başarılarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 16:20
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 16:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'nin 23. Kuruluş Yıl Dönümü Konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23. Kuruluş Yıl Dönümü Konuşması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 23. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu. Sağlık, eğitim ve ulaşım gibi birçok alanda yaşanan gelişmeleri aktaran Erdoğan, Türkiye'nin 23 yılda büyük bir değişim gösterdiğini ifade etti.

Sağlık Alanındaki İyileşmeler

Erdoğan, sağlık hizmetlerinde önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirterek, "23 sene önce hastane yatak sayımız 18 bini nitelikli olmak üzere toplam 164 iken, şu an 182 bini nitelikli 270 bin yatağımız bulunuyor" dedi. Ayrıca, 36 bin 508 yatak kapasitesine sahip 25 şehir hastanesi açtıklarını da ekledi.

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye'nin nüfusunun 68 milyondan 85,5 milyona çıktığını aktaran Erdoğan, "Tarımsal gayri safi hasılamız 37 milyar liradan 1 trilyon 625 milyara yükseldi" diyerek, çiftçi desteklerinin artışına dikkat çekti. Ayrıca, dış ticaretin 261,5 milyar dolara çıkmasından bahsetti.

Ulaşım ve Altyapı Yatırımları

Ulaşım alanında da büyük yatırımlar yapıldığını söyleyen Erdoğan, bölünmüş yol uzunluğunun 6 bin 100 kilometreden 29 bin 400 kilometreye çıktığını ve havalimanı sayısının 58’e ulaştığını açıkladı. Bu yatırımların, ülkeye çağ atlattığını vurguladı.

Adalet ve Güvenlik Reformları

Erdoğan, adalet alanında da 9 bin 350 olan hakim-savcı sayısının 25 bine yükseldiğini belirtti ve inşa edilen 286 yeni adalet sarayı ile adaletin daha erişilebilir kılındığını dile getirdi.

Bütün Alanlarda Rekorlar

Erdoğan, Türkiye’nin her alanda rekorlar kırdığını ve AK Parti döneminin Cumhuriyet tarihinin en parlak dönemi olduğunu belirtti. Ülkenin hızlı bir dönüşüm içinde olduğunu vurguladı ve "Türkiye'ye ilkleri yaşattık, Türkiye'yi rekordan rekora koşturduk" diyerek, devam eden çalışmalarına dair kararlılığını ifade etti.

Millet İçin Çalışmak Şereftir

Konuşmasının sonunda, aziz millet için çalışmanın bir şerefi olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu aziz vatan için ter dökmek ibadettir" dedi. İlerleyen süreçte Türkiye'nin daha büyük başarılara imza atmasının hedeflendiğini belirtti.

(Sürecek)

İLGİLİ HABERLER

Son 7 Gün! Hayallerinizi gerçekleştirecek Milli Emlak arazisi 37.000 TL’ye bekliyor

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

21 Ağustos BİM indirimleri! Hafta sonu koştur koştur BİM'e gitmeyen kaçıracak

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

TOKİ’den 43 ilde dev hamle! Yüzde 15 peşinat - 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!

Faiz şöleni başladı! CEPTETEB, Alternatifbank, ONPlus’ta kazançlar 44 bin liraya ulaşıyor

Son 7 Gün! Hayallerinizi gerçekleştirecek Milli Emlak arazisi 37.000 TL’ye bekliyor

4A 4B 4C'lilere Ağustos Müjdesi! 17 Ağustos'ta çifte ödeme ve ek fırsatlar geliyor

21 Ağustos BİM indirimleri! Hafta sonu koştur koştur BİM'e gitmeyen kaçıracak

Kış hazırlıkları başlasın! Isınma yardımı hükümetten onay aldı geliyor!