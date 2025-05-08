DOLAR
38,63 0,07%
EURO
43,49 0,48%
ALTIN
4.111,21 1,78%
BITCOIN
3.913.977,28 -4,87%

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi Resmi Törenle Karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi resmi törenle karşılayarak, iki ülke ilişkilerini güçlendirmeye yönelik adımlar attı.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 16:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi Resmi Törenle Karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi Resmi Törenle Karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi resmi bir törenle ağırladı. Sudani'nin makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Erdoğan, Sudani'yi külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. İki lider tören alanındaki yerlerini aldıktan sonra, Türkiye ve Irak'ın milli marşları çalındı. Sudani, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verildi, ayrıca top atışı yapıldı.

Erdoğan ve Sudani, merdivenlerde iki ülke bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. İkili ve heyetler arası görüşmelere geçen Erdoğan ve Sudani, görüşmelerin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak.

Törende ayrıca, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Irak Başbakanı Muhammed Şiya...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Irak Başbakanı Muhammed Şiya...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25 Zam Kararı

İstanbul'dan Tüm İllere 13 Mayıs Uyarısı: Soğuk Hava Dalgası Geliyor

Kırşehir'de Yenilikçi Katı Atık Projesi Başladı

Çiftçilerin Beklediği Buzağı Destekleri İçin Son Başvuru Tarihi Açıklandı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bitlis'te Dağa Giden Kadın Ölü Bulundu
2
Beyoğlu'nda Kardeş Cinayeti ve İntihar Olayı
3
Muş'tan Ankara'ya Ambulans Uçakla 7 Aylık Bebek Sevk Edildi
4
SOLOTÜRK'ün Elazığ Gösteri Uçuşu Hava Muhalefeti Nedeniyle İptal Edildi
5
Tarihi Malazgirt Kenti Kazıları Projesi Tanıtıldı
6
Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Çanakkale YEDAM'ı Ziyaret Etti
7
Adana'da Ukraynalılar Zafer Günü’nde Savaşa Kurban Gidenleri Andı

Afyonkarahisar Valiliği'nden Düğün Hazırlığına Büyük Destek: Yüzde 20 İndirim!

Konya'da Öğrencilere Aylık 4.500 TL Kazanç Fırsatı

2025'te Kiralık Evde Emlakçı Komisyonu Kaldırılıyor

Bilecik'te Dar Gelirliye Dev Destek: Kent Lokantası Fiyatları Belli Oldu

İstanbul'dan Tüm İllere 13 Mayıs Uyarısı: Soğuk Hava Dalgası Geliyor

Diyarbakır'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25 Zam Kararı

İzmir’den Et İndirim Projesi: Piyasaları Sarsacak Fiyatlar

Eskişehir'den Yaz Boyu Ücretsiz Spor Desteği

Kırşehir'de Yenilikçi Katı Atık Projesi Başladı

İstanbul'da Hava Durumu Alarmı: Gök Gürültüsü ve Sağanak Yağış Geliyor!

Çiftçilerin Beklediği Buzağı Destekleri İçin Son Başvuru Tarihi Açıklandı!

Ziraat Bankası'ndan Anneler Günü'ne Özel 500 TL Hediye