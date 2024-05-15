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Cumhurbaşkanı Erdoğan iş dünyasına 'Yeşil Pasaport' müjdesi verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Genel Kurulu'nda iş dünyasına yeşil pasaport müjdesi verdi. İşte detaylar ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun açıklamaları.

Yayın Tarihi: 15.05.2024 19:20
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 19:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan iş dünyasına 'Yeşil Pasaport' müjdesi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan oda ve borsa başkanlarına yeşil pasaport müjdesi!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar, iş dünyasında büyük yankı uyandırdı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, TOBB'da bulunan 365 oda ve borsa başkanı için yeşil pasaport müjdesini verdi.

Hisarcıklıoğlu'nun daha önce vize ve geçiş kotalarına ilişkin yaptığı çağrıların ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu müjdesi, iş dünyasında olumlu bir karşılık buldu. Hisarcıklıoğlu, vize ve geçiş sorunlarına dikkat çekerken, yeşil pasaportun iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap vereceğini belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla birlikte, ekonomiye ilişkin değerlendirmeler de dikkat çekti. Orta Vadeli Program ve 12. Kalkınma Planı kapsamında belirlenen yol haritasının uygulanmasına vurgu yapılırken, bütçedeki yatırım ödeneklerinin öncelikli alanlara yönlendirileceği ifade edildi. Ayrıca, tasarruf ve verimlilik konularında da önemli adımlar atılacağı belirtildi.

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