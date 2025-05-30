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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam Ekonomisi Zirvesi'nde İşbirliği Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde ticaret ve işbirliği imkanlarını artırmanın önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 16:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam Ekonomisi Zirvesi'nde İşbirliği Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam Ekonomisi Zirvesi'nde Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, İslam ülkeleri arasında ticaret, yatırım, finans ve işbirliği imkanlarının arttırılması gerektiğini ifade etti.

İstanbul'un Önemi

İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen zirvede, 3 kıtanın kavşak noktası İstanbul'da katılımcılara hoş geldiniz diyen Erdoğan, başarılı bir zirve dileğinde bulundu. Yurt dışından gelen misafirlere İstanbul'u tanımalarını ve bu tarihi şehri keşfetmelerini tembihledi.

Statistiklerle İslami Ekonomi

Erdoğan, Müslümanların dünya nüfusunun %25'ini oluşturduğunu belirterek, İslami finans sektörünün büyüklüğünün yaklaşık 2,5 trilyon dolar olduğunu dile getirdi. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 57 ülkenin dünya ticaretinden aldığı payın yalnızca %11 olduğunu vurguladı. Bu rakamlar, İslam aleminin işbirliği potansiyelini ortaya koymaktadır.

Küresel Ekonomi ve İslami Finans

İslam ekonomisi için stratejiler: Etkin küresel ekonomiye giden yol” teması altında gerçekleştirilen zirvede, katılımcıların önemli meseleleri tartışacaklarına inandığını belirten Erdoğan, İslami finansın sunduğu etik ve sürdürülebilir yaklaşımların önemine dikkat çekti.

İstanbul'un Geleceği

Türkiye'nin kültürler arası köprü kurma sorumluluğuyla hareket ettiğini belirten Erdoğan, İstanbul'un küresel bir merkez haline gelmesi için attıkları adımların tüm İslami finans camiasına yeni fırsatlar sunduğunu söyledi. İstanbul Finans Merkezi çatısı altında başlatılan işbirlikleri, İslami değerlere dayalı bir ekonomik model oluşturma çabasının en somut örneğidir.

Sürdürülebilir Büyüme için Adımlar

Erdoğan, katılım finansının İstanbul merkezli olarak gelişmesine büyük önem verdiklerini vurgulayarak, bu süreçte İstanbul'un eşsiz konum ve potansiyelin büyük avantajlar sağladığını ifade etti. İlgili kurum ve yetkililerin bu avantajları kalıcı kazanımlara dönüştürme çabalarını desteklemenin önemine de değindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen 2. İstanbul Dünya İslam...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen 2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'ne katıldı. Programda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen 2. İstanbul Dünya İslam...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen 2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'ne katıldı. Programda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yer aldı.

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